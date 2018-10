À Mont-Brun, la route d'Aiguebelle s'est affaissée. Le secteur est fermé à la circulation.

Une portion de la route d'Aiguebelle du quartier Mont-Brun à Rouyn-Noranda s'est affaissée en raison des fortes pluies. Photo : Radio-Canada/Mathieu Laplante

La pluie force aussi la fermeture de la route 399 près de Saint-Nazare-de-Berry à la hauteur rang du Lac-à-la-Prèle.

Le ministère des Transports du Québec en Abitibi-Témiscamingue rapporte plusieurs autres débordements sur le réseau routier de la région.

Le responsable des communications, Luc Adam.

Il y a sur la route 111 près du lac Devy où l'on a signalé un débordement d'eau sur la chaussée. Ça circule quand même sur deux voies. Sur la route 109 au sud d'Amos, il y a eu un affaissement. Un entrepreneur est sur place pour effectuer la réparation. Ça devrait être rétabli en fin de journée, mais ça circule en alternance. Il y a aussi les rangs 6 et 7 à Chazel qui sont complètement inondés, alors on a dû les fermer et on ne peut qu'attendre que l'eau baisse.

La Ville de La Sarre tient à informer les automobilistes que le Rang 10-1 Ouest est fermé pour une durée indéterminée.

Un ponceau a cédé en raison de la crue des eaux. Des détours sont à prévoir, écrit la Ville sur sa page Facebook.

Pour les automobilistes qui sont à l'ouest de la route du 1er rang de Clermont (Chemin de la traverse), ils devront retourner vers la route 111. Pour ceux à l'est, ils devront passer en direction ouest via les rangs 2-3 de St-Vital-de-Clermont.