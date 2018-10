Un texte de Vicky Boutin

La dame sortait du Bar Saint-Hubert, sur la rue du même nom, lorsque l'individu lui a demandé de le reconduire chez lui vers 3 h du matin. Rendu près de la rue Sorel, il a demandé à descendre et c'est à ce moment qu'il a sorti son couteau pour exiger le sac à main de la conductrice. Il s'est enfui en courant avec son butin.

Les policiers ont retrouvé le sac à main un peu plus loin et ont retracé l'individu dans un logement de la rue Sorel. Il a été arrêté et devra comparaitre en justice pour son méfait.