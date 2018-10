La police de Winnipeg a accusé Colleen Faye Robinson, la propriétaire du laboratoire Precision Health Ltd, de fraude et de contrefaçon. Le laboratoire aurait falsifié les résultats de tests de dépistage d'alcool et de drogue de plusieurs conducteurs de camion.

Dans des documents de mandat de perquisition déposés devant le tribunal provincial à Winnipeg, la police allègue qu'au moins 32 entreprises de camionnage du Manitoba ont peut-être reçu de faux résultats de test entre mai 2017 et septembre 2018.

Terry Shaw, le directeur général de l'Association de camionnage du Manitoba, demande maintenant à l’administration fédérale américaine de la sécurité des transporteurs routiers si les entreprises qui ont fait affaire avec le laboratoire devront soumettre leurs chauffeurs à de nouvelles analyses.

« Nous voulons savoir si nos chauffeurs sont conformes à la loi américaine », affirme-t-il.

Selon lui, il s’agit d’un premier cas de ce genre dans l’industrie du camionnage manitobaine.

Interrogé sur les préoccupations de l’association de camionnage, le porte-parole du département américain des Transports, Duane DeBruyne, a refusé de commenter.

Exigences américaines très strictes

La réglementation américaine oblige les camionneurs canadiens à réussir un test de dépistage de la drogue et de l’alcool avant de se rendre aux États-Unis, mais les mêmes exigences ne sont pas en vigueur au Canada.

Les conducteurs qui se rendent aux États-Unis doivent faire analyser leur urine avant leur embauche et de manière aléatoire pendant la durée de l’emploi.

« Les règles et les règlements applicables aux chauffeurs de camion au Canada sont très différents de ceux des États-Unis », a déclaré le porte-parole de la police de Winnipeg, Jay Murray.

« Le ministère des Transports des États-Unis a des exigences très strictes, notamment le recours à un laboratoire agréé et à un médecin accrédité. Le processus peut s’avérer long et coûteux pour obtenir une certification avant de se rendre aux États-Unis », ajoute-t-il.

Le service de police de Winnipeg a été en contact avec le département américain des Transports.

Selon Jay Murray, l’enquête policière est toujours en cours et « d’autres personnes pourraient être accusées à mesure que l’enquête se développe ».

Jusqu'ici, la seule personne accusée est la propriétaire de la société, Colleen Robinson, également connue sous le nom de Colleen Gies.

La police de Winnipeg a accusé Colleen Faye Robinson, la propriétaire du laboratoire Precision Health Ltd, de fraude et de contrefaçon. Photo : Facebook de Colleen Robinson

Des analyses falsifiées à l'insu des camionneurs

Dans les documents relatifs au mandat de perquisition, la police a indiqué que Precision Health avait prélevé des échantillons d’urine auprès de camionneurs du Manitoba et avait envoyé les échantillons aux États-Unis pour qu’ils soient testés dans un laboratoire appelé Quest Diagnostics.

Les résultats du laboratoire devaient ensuite être envoyés à Acculab, une entreprise de Barrie, en Ontario, pour être analysés par un médecin canadien qui rédigeait un rapport.

Precision Health transmettait ensuite les rapports aux entreprises de camionnage et facturait 80 $ pour envoyer les tests, selon les documents relatifs au mandat de perquisition.

En mai 2017, Acculab a découvert que le laboratoire de Winnipeg avait peut-être fabriqué des résultats de tests et assuré qu'ils avaient été examinés alors qu'ils ne l'avaient pas été.

Jay Murray ajoute que les entreprises de camionnage ignoraient à l'époque que les échantillons n'avaient pas été correctement testés.

Rien ne suggère que les échantillons de tests positifs aient été modifiés pour donner des résultats négatifs. Jay Murray, porte-parole de la police de Winnipeg

La Ville de Winnipeg avait également eu recours aux services de Precision Health, notamment pour les chauffeurs de la Winnipeg Transit.

« La Ville a été informée de ces accusations ce matin [mercredi]. Nous étudions maintenant la question de plus près avec notre personnel chargé de la santé au travail », affirme Alissa Clark, directrice des communications de la Winnipeg Transit.

Aucune des allégations n’a encore été prouvée devant les tribunaux.

Avec des informations de Caroline Barghout et Vera-Lynn Kubinec de CBC News