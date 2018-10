Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et ancien archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, Véronique Rivest, sommelière de réputation mondiale et Nycole Turmel, une syndicaliste et personnalité politique canadienne, ont reçu mercredi la médaille de l'Ordre de Gatineau, la plus haute distinction décernée par la Ville, à la Maison du citoyen.