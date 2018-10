On avait de la place pour un peu plus d'étudiants, mais on est satisfaits du nombre qu'on a recruté cette année pour notre deuxième année de formation , dit Jean-Guy Pelletier, le directeur du programme de formation en français du personnel ambulancier et paramédical au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) à Campbellton.

Deux groupes d’étudiants pouvant s’exprimer en français apprennent en ce moment le métier d’ambulancier au Collège : 22 à Campbellton et 15 à Grand-Sault.

La majorité de ces étudiants sont bilingues, parce que c'est un des critères qu'on leur demande lorsqu'ils font application au CCNB , dit M. Pelletier.

Ces 37 étudiants ne pourront cependant se joindre au personnel d’Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB), le seul employeur de la province, que lorsque leurs études seront terminées en 2020.

Quant à la dizaine d’ambulanciers en devenir qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme, ils passeront leur examen final en novembre.

En vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, ANB a l’obligation de fournir ce service à la population dans les deux langues officielles.

Le manque récurrent de personnel ambulancier francophone a fait la manchette durant la récente campagne électorale. Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, se disait d’accord avec l’embauche d’ambulanciers unilingues anglophones pour combler le manque de personnel, quitte à leur donner deux ans pour apprendre le français.