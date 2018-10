Il était l’un des membres fondateurs des Bunkhouse Boys, des pionniers de la musique country au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes. Le groupe avait notamment une émission hebdomadaire en direct à la télévision CKCW à Moncton dans les années 1950 et 1960

M. Myers est né à Saint-Antoine dans le comté de Kent au Nouveau-Brunswick. Il avait notamment formé les Bunkhouse Boys avec ses frères Gerry, Vincent et Laurie.

Léandre « Len » Myers Photo : Nécrologie Canada

Selon son fils, Mike Myers, Léandre Myers et ses frères auraient pu faire carrière avec les plus grands du country de l'époque, à Nashville où il était invité par les Hank Williams et Hank Snow, ou à Montréal où les Bunkhouse Boys se sont produits.

Il était le premier Acadien à avoir un standing ovation à la Place des arts à Montréal. Il avait chanté Ring of fire de Johnny Cash , relate-t-il.

Son père était toutefois très attaché à sa famille, précise-t-il, et n'a pas voulu quitté le quartier où il avait grandi, celui de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, à Moncton. Il a décidé de pas faire de carrière en musique parce qu’il voulait passer plus de temps avec sa famille ici.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la musique country du Nouveau-Brunswick.

Ses funérailles seront célébrées jeudi matin à l'église Notre-Dame-de-Grâce de Moncton.