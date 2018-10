Les responsables du comté de Gadsden en Floride, à plusieurs kilomètres des côtes, ont signalé à l'AFP « un mort lié à l'ouragan », la première victime de ce cyclone.



L'ouragan de catégorie 4 (sur une échelle de 5) a été rétrogradé en catégorie 1 mercredi soir, avec des vents de 150 km/h.



Vers minuit (heure locale), il a été classé en tempête tropicale en traversant la Géorgie, continuant de déverser des pluies torrentielles avec des vents de plus de 110 km/h.



À Panama City, une station balnéaire sur le littoral de Floride, un mur d'eau et des vents puissants avec des pointes à 250 km/h se sont déchaînés mercredi pendant presque trois heures, dispersant des débris partout.



Des pans de bâtiments en brique se sont effondrés et des arbres sont tombés, bloquant les rues et arrachant les lignes électriques, a observé un journaliste de l'AFP.

On a bien entendu le bruit effrayant des vents, comme un gros monstre à la télévision. Loren Beltran, qui a assisté au passage de Michael à Panama City

Brock Long, le patron de l'agence américaine de gestion des services d'urgence, a informé le président Donald Trump à la Maison-Blanche que Michael était l'ouragan le plus intense depuis le début du recueil des données à ce sujet – en 1851 – à frapper la bande dans le nord-ouest de la Floride qui s'étend dans le golfe du Mexique.



Des images postées sur les réseaux sociaux montraient une partie de Mexico Beach, à une trentaine de kilomètres, sous plusieurs mètres d'eau avec des maisons immergées jusqu'au toit, parfois partiellement arraché.

Quelque 375 000 personnes, dans plus de vingt comtés de Floride, avaient reçu l'ordre ou avaient été incitées à évacue. Mais certains ont néanmoins décidé de braver la tempête.



Donald Trump, qui s’est engagé à se rendre sur les lieux, avait approuvé mardi l'état d'urgence dans 35 comtés de Floride, permettant le déblocage de moyens matériels supplémentaires.



Les responsables des États voisins d'Alabama et de Géorgie ont aussi déclaré l'état de catastrophe. La Caroline du Nord, touchée mi-septembre par l'ouragan Florence qui a tué une quarantaine de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts, a également été placée en alerte.



La Floride avait été déjà durement touchée par l'ouragan Irma, il y a un an.