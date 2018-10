La Première Nation crie Mikisew, dans le nord de l'Alberta, a fait appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale autorisant les ministres à passer outre l'obligation de consulter les peuples autochtones pour des mesures législatives qui pourraient avoir une incidence sur leurs droits.

La contestation a pour origine le projet de loi budgétaire omnibus de 2012 de l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. Les projets de loi C-38 et C-45 modifiaient ainsi la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection des eaux navigables, et mettaient à jour la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Les Premières Nations allèguent que ces changements, qui se déclinent sous forme d’une réduction de la surveillance réglementaire des voies navigables et un processus d'examen environnemental moins contraignant, ont sérieusement affecté leurs droits de chasse, de pêche et de piégeage.

Pourtant, ces droits sont protégés par le Traité 8 signé par la Couronne en 1899. Ils sont également inscrits comme droits constitutionnels depuis l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982.

Pour les peuples autochtones, il ne fait aucun doute : le gouvernement aurait dû les consulter avant d'apporter ces modifications législatives qu'ils jugent considérables. Ils déplorent notamment l'adoption d'amendements qui risquent de miner les droits protégés par un traité.

Ce n’est toutefois pas l’avis du gouvernement, dont les avocats estiment que le processus législatif ne devrait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Forcer Ottawa à accorder aux représentants autochtones un siège à la table de négociation diminue le Parlement, insistent les avocats fédéraux. Cela pourrait aussi donner plus de valeur à certains droits qu'à d'autres, en accordant la préférence aux droits issus de traités par rapport à d'autres droits garantis par la Charte, insistent-ils.

Si les juges de la Cour suprême se rendent aux arguments de la Première Nation crie Mikisew, le processus de rédaction des lois pourrait de nouveau subir d’importants changements, probablement coûteux, jugent-ils.

Ottawa s'acquitte habituellement de son obligation de consulter les Premières nations susceptibles d'être touchées par un projet par d'autres moyens, comme par l'intermédiaire de l'Office national de l'énergie, qui doit s'assurer de les consulter lorsqu'un projet de ressources naturelles pourrait porter atteinte à leurs droits autochtones.

Pourtant, en août, la Cour d'appel fédérale avait conclu que le gouvernement n'avait pas suffisamment consulté les peuples autochtones dans cette affaire, car il ne s'agissait pas d'un dialogue significatif ou bilatéral entre le gouvernement et les Premières Nations.