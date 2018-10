Un texte d’Émilie Dubreuil

« C’est une catastrophe, une véritable catastrophe. » Alexandre Taillefer ne mâche pas ses mots lorsqu’il fait référence au fait que le PLQ a été déserté par le vote francophone le 1er octobre dernier. Un divorce qui mène à l’une des pires défaites du parti en 150 ans d’histoire.

Pourquoi le parti a-t-il disparu de l’Abitibi, de la Mauricie, de l’Estrie et des Laurentides? Pourquoi ne lui reste-t-il que 3 circonscriptions sur 22 en Montérégie? Pourquoi le parti a-t-il terminé quatrième dans 33 circonscriptions?

Le président de la dernière campagne libérale identifie trois raisons pour expliquer la défaite cuisante. Il pointe d’abord du doigt toutes les histoires de corruption qui ont entaché la réputation du parti.

Il y a eu une perte de confiance reliée à la commission Charbonneau qui a fait très mal à la franchise libérale et a laissé une image particulièrement négative chez les francophones. Alexandre Taillefer

Les coupures et l’austérité budgétaire ont aussi fait mal au PLQ, selon lui.

L’homme d’affaires attribue également la débandade du parti auprès des francophones à l’évaporation d’un certain nationalisme ou patriotisme québécois au sein de la formation politique.

À la question de savoir si le fédéralisme affirmé de Philippe Couillard a peut-être contribué à ce refroidissement entre les francophones et les libéraux, il se contente de répondre : « Je pense qu’il y a moyen de repositionner le Parti libéral comme étant un parti davantage nationaliste. »

Alexandre Taillefer évoque avec emphase et admiration la loi 22, adoptée par le gouvernement libéral de Robert Bourrassa en 1974, et qui faisait du français la langue officielle du Québec.

« On a tendance à l’oublier, mais c’est un libéral qui a pavé la voie à la loi 101 », rappelle-t-il.

Il fait aussi référence au fameux discours de Robert Bourassa au lendemain de l’échec de l’accord du lac Meech, en 1990.

N’en déplaise à certains qui ne l’ont pas cru, je suis parfaitement convaincu que Bourassa était sincère lorsqu’il a déclaré à l’Assemblée nationale que le Québec était une société distincte, libre et capable d’assumer son destin. Alexandre Taillefer

Il mentionne aussi Claude Ryan, Jean Lesage et George-Émile Lapalme. Bref, des exemples de « patriotes » néanmoins fédéralistes.

« Moi, je suis fondamentalement un nationaliste. Je suis très impliqué en culture. J’ai une propension à défendre le français. Pour moi, c’est extrêmement important. Je crois que le Parti libéral doit reconnecter avec ses racines nationalistes pour reconnecter avec les militants francophones et les régions. Le Parti libéral doit écrire un nouveau chapitre de son histoire et développer un plan ambitieux pour le Québec, en environnement, en culture, en économie », propose-t-il.

L’air de ne pas se rendre compte qu’il emploie des mots chers à René Lévesque, Alexandre Taillefer ajoute : « Il faut qu’on sente qu’on est un grand peuple. Nous avons un potentiel extraordinaire. Il faut aussi insuffler ce sentiment de fierté nationale aux gens qui choisissent de venir vivre chez nous. »

Alexandre Taillefer m’a donné rendez-vous dans un restaurant où l’on sert des produits locaux sur des nappes blanches, de la gastronomie à saveur locale pour gens d’affaires. Nous sommes au centre de la ville, à un jet de pierre des bureaux de son entreprise.

Le patron du restaurant vient le saluer : « Salut, comment ça va? Bienvenue chez nous! Dure campagne hein? »

« C’est la vie! C’est une belle façon d’apprendre, c’est un autre métier », lui répond Alexandre Taillefer, qui semble prendre avec philosophie ses débuts hasardeux dans l’arène politique. « Ça a été une méchante varlope », dit-il en riant.

La nouvelle recrue était devenue en début de campagne l’objet de railleries, après s'être amené en grande pompe sur la ligne de départ pour diriger la campagne de Philippe Couillard et que le Parti libéral eut bombé le torse avec cette belle prise du monde des affaires.

« Je n’ai pas suivi le cours Relations publiques d’un personnage politique 101. S’il y a, mettons, cinq choses à ne pas faire lorsqu’on est en politique, j’en ai fait disons trois, dont porter des lunettes de soleil dans une conférence de presse », dit-il en souriant.

D’ailleurs, après cette fameuse conférence de presse avec les lunettes de soleil, Alexandre Taillefer s’était fait plus discret.

Quand je lui demande si les stratèges libéraux l’avaient alors mis de côté, il me répond que « ça ne s’est pas passé comme ça ».

Personne ne m’a muselé, mais j’ai bien compris que mon rôle était de m’assurer de ne pas nuire et de ne pas prendre trop de place dans les médias. Dans une campagne, il y a un porteur de ballon et c’est le chef. Alexandre Taillefer

Quand je lui demande s’il veut devenir chef du Parti libéral, Alexandre Taillefer répond qu’il est trop tôt pour répondre à cela. Le président de campagne ne souhaite pas de course à la direction avant un bon 18 mois, voire deux ans.