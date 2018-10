Un texte d’Édith Drouin

L’entente, qui doit remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), prévoit que 3,59 % du marché laitier canadien sera désormais ouvert aux producteurs américains.

La perte de cette part de marché dans le contexte du système de la gestion de l’offre entraînera la perte de 28 à 33 jours de revenus pour les agriculteurs, explique Nancy Caron, deuxième vice-présidente à la fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent.

Mme Caron indique que la détresse des agriculteurs dans la région est déjà palpable.

Elle estime que les pertes de revenus engendrées par l'entente auront des impacts négatifs non négligeables dans la région, particulièrement auprès des jeunes agriculteurs qui ont fait des investissements importants.

La vice-présidente dit d’ailleurs connaître plusieurs producteurs qui ont décidé de retarder leur projet d’investissements puisque leurs revenus sont appelés à diminuer.

Pour Mme Caron, des compensations pour les producteurs sont une solution à court terme pour un problème à long terme. Tu compenses pas un producteur une année, parce que ça, c’est un impact à vie , déplore-t-elle.

Mais, puisque l’entente sera vraisemblablement signée par le gouvernement, le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les Basques, Guy Caron, qui a tenu un événement concernant l’impact de l’entente sur la gestion de l’offre à Rimouski mercredi, estime qu’il est maintenant important de faire pression auprès du gouvernement pour que les agriculteurs puissent obtenir une compensation juste.