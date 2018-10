OC Transpo indique que les nouveaux changements, rendus publics mercredi, réduiront les distances de marche et faciliteront les correspondances pour les usagers.

Les circuits 11 et 12 ont notamment été revus et se rendront respectivement jusqu'au Centre Rideau et jusqu'à la rue Bank, en semaine.

Plus spécifiquement, la boucle du circuit 11 sera revue afin que la correspondance avec le circuit 12 soit plus efficace et pour que les usagers aient un meilleur accès aux circuits rapides et fréquents le long des rues Albert et Slater.

En raison du retard de livraison de l'O-Train, OC Transpo a modifié certains de ses trajets, dont les circuits 11 et 12. Photo : Ville d'Ottawa

Le circuit 12 amènera les passagers jusqu'à la rue Bank en semaine aux heures de pointe de matin pour réduire les distances de marche, indique OC Transpo.

Outre ces modifications aux circuits 11 et 12, des arrêts d'autobus ont été ajoutés sur l'avenue Marier et la rue Longpré pour les passagers des circuits 19 et 20.

Par ailleurs, un trajet en direction sud sera ajouté au circuit 80 à partir de la station Tunney’s Pasture vers la promenade Antares vers 18 h 51. Cette modification facilitera les déplacements des usagers vers le centre-ville en fin de journée, soutient OC Transpo, puisque le service sur la ligne sera plus fréquent.

En ce qui a trait au circuit 34, un nouvel arrêt d'autobus verra aussi le jour au chemin de Montréal dans les deux directions (est et ouest) pour faciliter les correspondances vers et en provenance des zones où se trouvent des entreprises.

Tous les détails sont disponibles sur le site Internet d'OC Transpo.