Un texte de Charles Lalande

C’est sa conjointe, Brittany Knapp, qui l’a initié au végétalisme. Dès le début de leur relation, il y a trois ans et demi, ils ont pris l’habitude de cuisiner ensemble, mais il ajoutait toujours un morceau de viande pour compléter le repas.

Marc-Olivier Brouillette explique qu’il s'est mis à faire des recherches sur le sujet pour finalement opter, lui aussi, pour un mode de vie végétalien. Une décision qu’il ne regrette pas.