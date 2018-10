On peut s’étonner de voir le Rwanda arriver aujourd’hui à la tête de la Francophonie. En tout cas, si l’on considère le mandat officiel et fondamental de l’OIF : promouvoir la langue française, promouvoir la démocratie dans les pays francophones…

Sur ces deux fronts, si l’on considère le dossier de Kigali, on peut dire que le bât blesse.

Égratigné par les défenseurs des droits de la personne

Le Rwanda n’est pas une démocratie. Le 4 août 2017, Paul Kagame, l’homme fort du pays, sous divers titres, depuis l’été 1994 (l’année terrible du génocide rwandais) - et officiellement président depuis mars 2000 - a été réélu avec 98,79 % des suffrages, un score soviétique.

Paul Kagame a fait modifier la constitution pour pouvoir rester à son poste, théoriquement, jusqu’aux années 2030.

Dans son rapport 2017-2018 consacré au Rwanda, Amnistie internationale écrit :

« La répression exercée contre les opposants politiques se poursuit, marquée par de graves cas de restrictions aux libertés d’expression, d’association, d’homicides illégaux et de nombreuses disparitions non élucidées. »

Dans le même registre, Human Rights Watch, en 2017 :

« Des restrictions strictes à la liberté de parole et à l'espace politique demeurent en vigueur, contrastant avec les résultats positifs en matière économique. Le gouvernement continue de limiter la capacité des partis d'opposition et des groupes de la société civile à fonctionner librement. Les opinions progouvernementales dominent les médias. Les journalistes qui osent les remettre en question sont arrêtés. »

HRW parle de centres de détention non officiels, de détenus maintenus au secret et torturés. « Les procès équitables et crédibles sont inexistants », constate l’ONG.

L'organisation Freedom House décrit, elle, le Rwanda de Paul Kagame comme « l'un des pays les plus répressifs en Afrique ». Ian Birrell, du journal The Guardian, décrivait en 2016 le Rwanda comme un « État totalitaire » et un « État policier ». Un pays quadrillé par un réseau d’informateurs omniprésents, aux ordres du régime.

Libérations symboliques

Il y a quand même eu des libérations d’opposants, ces dernières semaines, sans doute pour l’image, à la veille de cette promotion, à tête de la Francophonie, de celle qui est vraisemblablement la numéro deux du régime : la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo.

La Haute-Cour du Rwanda a ainsi libéré sous caution, le 5 octobre, Diane Rwigara, opposante politique bien connue, et sa mère Adeline. Cette libération faisait suite à la grâce accordée par Paul Kagame à quelque 2000 prisonniers, à la mi-septembre.

Parmi eux, une dirigeante très connue de l'opposition : Victoire Ingabire. Cette femme avait osé affirmer une vérité cachée et complètement taboue au Rwanda : à savoir que les événements des années 1990, de l’invasion violente par le Front patriotique rwandais (FPR) à l’automne 1990, jusqu’aux semaines terribles du printemps et de l’été 1994, n’étaient pas simplement, comme le veut l’« histoire officielle », des massacres à sens unique de Tutsis et de « Hutus modérés » aux mains d’extrémistes hutus.

Mme Ingabire avait affirmé que les massacres en 1994 avaient été croisés, et que des Hutus innocents avaient été aussi victimes d’atrocités perpétrées par le FPR. À son retour au Rwanda en 2010, elle a été arrêtée pour ces déclarations, alors qu’elle voulait se présenter à la présidentielle. Sa candidature avait été bloquée; son arrestation et son procès avaient immédiatement suivi.

Les chefs d’accusation : « conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre »; « minimisation du génocide de 1994 ».

Après la libération de Mme Ingabire, le 15 septembre dernier, Paul Kagame y est allé d’un avertissement : « Si elle ne fait pas preuve d’humilité, on la remettra en prison. »

À lire aussi : Michaëlle Jean refuse de baisser les bras

Un gouvernement pas très francophile…

Paul Kagame n’a eu de cesse de prendre ses distances avec le français. Il a choisi l’anglais comme langue nationale. La rédaction des actes officiels se fait maintenant en anglais. Le français n’est presque plus enseigné dans les écoles.

En 2009, le Rwanda a adhéré au Commonwealth, alors même que Paul Kagame, en pleine glaciation avec la France (coupable selon lui d’« assistance au génocide »), songeait à se retirer de l’OIF.

Même dans le cadre de l’OIF, ou dans ses échanges avec le président Emmanuel Macron, le président Kagame n’utilise que l’anglais. On dit qu’il est capable de prononcer quelques mots en français… mais il se fait un point d’honneur de ne jamais le montrer!

… tout comme sa candidate

Le 11 septembre 2011, Louise Mushikiwabo a déclaré : « L’anglais est une langue avec laquelle on va plus loin que le français. Au Rwanda, le français ne va nulle part. »

Bien sûr, cette déclaration remonte à plusieurs années… et Mme Mushikiwabo ne dirait plus ça aujourd’hui : ce ne serait pas très habile, dans le contexte!

Mais on peut rappeler qu’en juillet 2014, elle avait ordonné le passage à la démolisseuse du centre culturel français de Kigali. Jusqu’à tout récemment, son gouvernement a mené une guérilla de tous les instants, non seulement contre l’influence de Paris – l’ennemi, le coupable – mais contre celle de la langue et de la culture françaises dans le pays.

Mme Mushikiwabo est aussi une femme qui a tenu une ligne dure, lorsqu’on l’interrogeait – en sa qualité de ministre des Affaires étrangères - sur les disparitions et exécutions sommaires au Rwanda.

Tout particulièrement, on l’avait interrogé, début 2014, sur l’histoire d’un ancien cadre du FPR, Patrick Karegeya, qui avait viré casaque et s’était réfugié en Afrique du Sud (où il a été ensuite assassiné, vraisemblablement par les services secrets de Kigali) : « Pourquoi devrais-je plaindre des gens qui sont des ennemis? », a-t-elle répondu.

Quatre ex-ministres français chargés de la Francophonie ont signé, le 13 septembre, dans Le Monde, une lettre ouverte intitulée : « Louise Mushikiwabo n’a pas sa place à la tête de la Francophonie ».