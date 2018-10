Le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean a retenu 1850 signalements d'enfants présumément maltraités ou négligés cette année, une hausse de 4 %. Ces cas sont souvent plus sévères qu’avant.

La DPJ assure avoir resserré ses normes après la mort d'un bambin en juin 2016.

Ça fait suite au rapport de la Commission des droits de la personne qui nous demandait de revoir ces pratiques-là parce qu'on était plus bas que la moyenne provinciale , explique Caroline Gaudreault, directrice régionale de la DPJ.

La DPJ constate d'autre part que la liste d'attente diminue dans la région. Trente-sept enfants attendent une évaluation pour les services dont ils ont besoin. Les délais sont trois fois plus rapide qu’au printemps.

Une situation qui est urgente, on va intervenir dans la journée. Ça a toujours été ça, indépendamment de notre liste d'attente. Actuellement, notre liste d'attente elle est en contrôle et dès que ça augmente le moindrement, on n'hésite pas à mettre les ressources en place pour y répondre , ajoute Caroline Gaudreault.

En plus des jeunes dont le dossier est réglé rapidement, il y a cette année 1650 enfants qui reçoivent des services à long terme de la DPJ, c’est une hausse de 11 %.

La DPJ ajoute 25 travailleurs de plus pour permettre d'équilibrer la charge de travail du personnel.