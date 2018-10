Un texte de Gavin Boutroy

En vertu de cette nouvelle structure, la directrice générale par intérim du BEF, Lynette Chartier, devient la conseillère spéciale au ministre, indique par courriel une porte-parole du ministère de l’Éducation. « Ce rôle représente une voix pour la communauté francophone avec un accès direct au ministre de l’Éducation et de la Formation, ainsi qu’un siège aux réunions du leadership départemental », précise le courriel.

Besoin de clarifications

Or, les organismes membres des Partenaires en éducation estiment que les détails qu’on leur a fournis sont insuffisants et ils demandent une rencontre avec le ministre Kelvin Goertzen. Il faut clarifier les choses, explique Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine et porte-parole des Partenaires pour l'éducation en français.

On aimerait avoir un peu un son de cloche du ministre au niveau du rôle et des responsabilités de cette nouvelle position. Bernard Lesage, porte-parole, Partenaires pour l'éducation en français

Les Partenaires, dit-il, veulent « voir justement quelles sont [les] fonctions [de Lynette Chartier], à qui elle répond; est-ce que ça ressemble à un sous-ministre? Est-ce que ça ressemble à un sous-ministre adjoint? C’est ce qu’on aimerait clarifier avec le ministre », poursuit M. Lesage.

Retour sur les événements de 2017

Les Partenaires pour l'éducation en français se sont regroupés à la fin de 2017, en réaction à une restructuration du BEF annoncée par la province et dénoncée par la communauté francophone. Ils s'inquiétaient en particulier de l'élimination du poste de sous-ministre adjoint du BEF, vu comme ayant eu une importance névralgique pour la promotion de l’enseignement du français auprès du ministre de l'Éducation depuis les années 1970.

Depuis la restructuration de 2017, les employés du BEF relevaient d’un sous-ministre adjoint anglophone, Rob Santos.

Depuis janvier, un comité composé de représentants de la province et du monde de l’éducation francophone se penche sur la structure du BEF.

Au printemps dernier, les Partenaires ont mené une série de consultations dans la communauté et organisé un grand forum sur l’avenir de l’éducation en français le 23 avril. À la suite de ce forum, un rapport et des recommandations ont été déposés au gouvernement en juin 2018.

Une annonce inattendue

Avec la restructuration qui vient d'être annoncée, Bernard Lesage à de l'espoir. « Je pense bien qu’on semble aller dans une direction où on a un accès un peu plus direct au ministre », dit-il.

M. Lesage s'interroge cependant quant au processus qui a mené aux changements qui viennent d'être apportés au BEF par la province. Selon M. Lesage, la province indique dans sa lettre que cette décision a été prise en réaction au rapport de juin dernier.

Est-ce que ce sous-comité a travaillé pour justement trouver cette solution? Ce n’est pas certain, on dirait que c’est une décision qui a été prise au niveau du ministère. Ça ne veut pas dire que ce n’est pas une bonne décision, mais ça laisse certaines choses à clarifier. Bernard Lesage, porte-parole, Partenaires pour l'éducation en français

Le nouveau rôle de Lynette Chartier

« Il va y avoir certainement un rôle politique en plus qu'administratif », assure Lynette Chartier. Elle tient à indiquer qu’elle jouera le rôle d'interlocuteur de la communauté francophone auprès du ministre de l'Éducation.

« Ce n’est pas tellement que [mes fonctions] sont différentes [de celles du sous-ministre adjoint] pour le public en général. On va aller toucher le même genre de dossier : faire avancer l’éducation française, développer des partenariats, des collaborations [...] appuyer des projets et puis voir comment l’on peut mieux desservir notre milieu », explique-t-elle.

Mme Chartier précise qu’elle répond du Sous-ministre Rob Santos au quotidien, mais « pour ce qui est d’aviser pour les enjeux de l’éducation en français, je vais voir le ministre ». Lors d’un remaniement ministériel en août, un nouveau ministre de l’Éducation, Kelvin Goertzen a été nommé.

« Informellement, ça roule très bien. J’ai déjà eu quelques réunions avec lui, il s’intéresse à comprendre quels sont les besoins [des francophones] », poursuit Mme Chartier. Pour le moment, ils n’ont pas encore élaboré la structure précise selon laquelle Lynette Chartier répondrait du ministre.