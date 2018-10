Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Catherine Poisson



L’AGHAMM pourra ainsi poursuivre l’expansion de la ligne de produits alimentaires Salaweg fabriqués à partir des micro-algues de la baie des Chaleurs.

Jusqu’à maintenant, cinq emplois ont été créés. Les communautés envisagent maintenant de créer une nouvelle entité, un organisme à but non lucratif qui pourrait prendre en charge la deuxième et troisième transformation.

La responsable de Salaweg, Sandra Autef, broie des laminaires sucrées en vue d'en faire de la « relish de la mer », un des produits commercialisés par Salaweg Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

L’argent servira aussi à financer la formation, à bord du bateau-école Nignaq, de jeunes Autochtones qui aspirent à devenir capitaines ou aides-pêcheurs. Une soixantaine de jeunes pourraient participer au projet réalisé en collaboration avec l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec et l’Institut maritime du Québec. L’entente est de 36 mois.

Selon Guy-Pascal Weiner, coordonnateur des pêches chez Pêcheries Malécites, cette aide à la formation arrive à point nommé dans la communauté, notamment à l'aube de la reprise d’une pêche au sébaste, puisqu’elle permettra aux communautés de développer une main-d’œuvre qualifiée. Cette augmentation de notre capacité, a expliqué M. Weiner, facilitera l’exploitation de certains permis commerciaux communautaires actuellement sous-utilisés, comme le maquereau ou le hareng, tout en nous donnant des ressources additionnelles pour développer de nouvelles activités comme la pêche au sébaste ou la mariculture.

La ministre du Revenu, Diane Lebouthillier, et le député fédéral Rémi Massé (à droite) ainsi que Guy-Pascal Weiner, coordonnateur des pêches chez Pêcheries Malécites et un représentant de l'AGHAMM. Photo : Radio-Canada

Enfin, l’Association pourra entreprendre la restauration des habitats côtiers importants pour les trois communautés micmaques de la Gaspésie ainsi que pour les Malécites de Viger. Une somme de 800 000 $ sera versée au cours des quatre prochaines années pour répertorier les sites d’intérêt et planifier les projets de restauration.

Ces projets étaient en développement ou en cours de planification pendant les deux dernières années. Plusieurs montants, parmi le total annoncé mercredi par Ottawa, ont déjà été versés pour leur réalisation.