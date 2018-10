Le promoteur Gestev assure que tout a été pensé pour rendre la vie facile aux résidents des huit quartiers traversés par le parcours de 42 kilomètres.

Le « travail colossal » effectué pour s’assurer de « ratisser l’ensemble de la ville » lors du marathon n’a d’égal que les efforts qui ont été fournis pour assurer une harmonie avec la population, indique Marie-Anne Pelchat, productrice déléguée de l’événement.

Avec la collaboration de la Ville de Québec, l’organisation a réussi à trouver un équilibre entre son ambition pour les coureurs et la quiétude des résidents.