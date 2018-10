Probable que des employés soient tentés d'en consommer avant leur quart de travail ou même sur l'heure du lunch, un peu comme un verre de vin ou de bière.

Si cette consommation ne met pas en péril la sécurité des travailleurs ou celle de collègues, les recours des employeurs seront limités. Impossible par exemple d'effectuer des tests aléatoires pour détecter la présence de THC.

« C'est dans des cas très spécifiques que c'est permis, par exemple, lorsque l'employeur à des motifs raisonnables de penser qu'un travailleur a les capacités affectées par des drogues », indique Guillaume Saindon, avocat associé en droit du travail au cabinet Morency de Québec.