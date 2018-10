« Deux spécialistes seront là pour montrer aux nouveaux arrivants comment il faut faire ses déclarations de revenus et comment il faut obtenir des prestations et les différentes sortes de crédit qu’on peut recevoir quand chaque année vous faites vos déclarations d'impôts à temps », explique Armelle Agbessi, chargé de la liaison et de l’inclusion communautaire à l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).

L’activité organisée grâce à un partenariat avec l’Agence Revenu Canada est destinée aux nouveaux arrivants et à toute la communauté francophone dans la Ville des Ponts.

La séance d’information aura lieu de 17 h à 19 h au Rendez-vous francophone de Saskatoon.

Avec les informations d’Omayra Issa