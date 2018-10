La résidence construite au coût de 5,2 millions de dollars remplacera la maison Notre-Dame du Saguenay, qui a été vendue pour en faire une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie.

La nouvelle maison située dans l'arrondissement de Jonquière compte 12 chambres, ce qui lui permet de desservir tout le Saguenay, et pourra compter sur une trentaine d'employés et plus de 200 bénévoles.

Le projet a mis 18 ans à voir le jour. L’arrivée des premiers usagers est donc très attendue.

Les chambres offrent un maximum de confort aux résidents. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui reçoivent présentement des soins à la Maison Notre-Dame du Saguenay seront transportées progressivement dans la nouvelle maison du secteur Arvida.

Beaucoup de changements, une amélioration de services de façon extraordinaire et un aménagement qui se prête à des soins palliatifs de fin de vie, des soins de confort pour des gens, des usagers qui vont commencer à occuper la maison dès la semaine prochaine , soutient le coprésident du conseil d'administration, André Tremblay.

La Maison de soins palliatifs du Saguenay est d'ailleurs en campagne de financement.

L'objectif a été fixé à un peu plus de 5 millions de dollars.