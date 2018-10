Un texte de Lyssia Baldini

Billy (Les Jours de hurlement) est une pièce complexe : elle expose les frustrations de trois personnages, très différents, qui racontent un à un leur point de vue de la même histoire.

La complexité humaine est abordée sous tous ces angles. On y voit des thèmes comme le jugement, les préjugés et même la perception que l'on peut avoir des autres quand on ne connaît pas toute l'histoire.

Billy (Les Jours de hurlement) Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Un des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans la pièce c'est qu'on blâme souvent les autres au lieu de prendre notre responsabilité. Giselle Lemire, comédienne

Chaque personnage représente monsieur et madame tout le monde, des personnages qui pourraient être n'importe qui.

C'est en quelques sortes la raison pour laquelle les personnages n'ont pas réellement de nom.

Les personnages

Le comédien Vincent Forcier joue le rôle « Le père à Billy » Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Le père de Billy :

Père de famille, le père de Billy représente un homme qui travaille fort, qui a des enfants, une famille. Il a beaucoup de frustrations comme celles d'être un père, de travailler trop fort et il blâme les autres pour sa situation.

La comédienne Carline Lemire joue le rôle de « La mère d'Alice » Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La mère d'Alice :

Maman d'une petite fille de 4 ans, la mère d'Alice est une mère monoparentale, qui possède un bon travail à la commission scolaire des Trois-Monts. D'ailleurs, elle en est très fière. Sa petite fille va à la même garderie que Billy. La mère d'Alice reproche au père de Billy ses comportements au lieu de regarder ses propres écarts.

La comédienne Giselle Lemire jour de le rôle de « La madame » Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La madame :

Célibataire et dévouée à son travail, la madame représente une femme qui passe tout son temps à travailler. Elle observe les gens et les critique au lieu de faire face à ses propres responsabilités.

La pièce évoque autant l'amour des parents pour leurs enfants, mais aussi la colère de ceux-ci. Photo : dbphotographics.ca Dave DeGagne

Le monde de Fabien Cloutier reflète la société d'aujourd'hui dans les situations les plus banales en utilisant des expressions et des mots de tous les jours.

La pièce a beaucoup de lisières, chaque mot est là pour une raison. Carline Lemire, comédienne

Une pièce qui vous fera rire et réfléchir!

La pièce Billy (Les Jours de hurlement) est présentée jusqu'au 20 octobre, à l'Unithéâtre, à La Cité francophone, à Edmonton.