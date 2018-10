L’établissement était fier de présenter son tout nouveau microscope électronique OCT, acquis au coût de 640 000 $.

« C’est un microscope qui utilise la tomographie par cohérence optique, qui permet des gestes beaucoup plus précis pour le chirurgien », explique le Dr Éric Fortin, coordonnateur clinique du centre universitaire d'ophtalmologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

L’appareil devrait permettre d'améliorer le taux de réussite des chirurgies de l'œil pour les patients atteints de maladies de la cornée, de la rétine ou du glaucome.

Les médecins s'attendent notamment à voir diminuer les complications avant ou après l'opération.

La Dre Julia Talajic, par exemple, est la première spécialiste des greffes de cornées au Canada à utiliser cet appareil à la précision inégalée.

Le microscope électronique OCT lui permet maintenant d’obtenir une coupe en trois dimensions de l’œil qu’elle opère.