Le ministre des Transports de l'Alberta, Brian Mason, a déclaré que Sukhmander Singh de la société Adesh Deol Trucking Ltd. est accusé de non-conformité aux règles fédérales et provinciales de sécurité routière sur une période de six mois.

Seize personnes ont été tuées et treize ont été blessées dans la collision entre un camion semi-remorque et l’autocar de l’équipe de hockey junior des Broncos près de Tisdale, en Saskatchewan, le 6 avril dernier.

Le propriétaire fait face à deux chefs d’accusation pour omission de remplir une fiche journalière et deux chefs d’accusation pour avoir conservé plus d’une fiche journalière par jour. Il doit aussi répondre à trois chefs d’accusation pour omission du contrôle de la conformité d’un conducteur au règlement et un chef d’accusation pour omission d’avoir suivi un programme de sécurité écrit.

Sukhinder Singh a dit n’avoir aucun commentaire sur les accusations.

Selon un porte-parole du ministère des Transports de l'Alberta, un procureur de la Couronne fédéral est responsable des poursuites en raison de la combinaison d'infractions fédérales et provinciales.

L’homme devra comparaître en cour le 9 novembre à Calgary.

Le permis d’exploitation d'Adesh Deol Trucking a été suspendu quatre jours après la tragédie et le demeure.