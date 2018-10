Le rapport intitulé Appel à l'action n° 34 de Vérité et réconciliation : Un cadre d'action demande également de s’attaquer aux conséquences des pensionnats autochtones en vertu de l’appel n° 34 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), publié en 2015.

La CVR avait alors noté que, même si le TSAF touche toutes les communautés, le programme des pensionnats autochtones a contribué aux traumatismes passés et présents. Des expériences qui peuvent, selon la CVR, contribuer à la consommation d’alcool durant la grossesse.

« Le TSAF est une invalidité permanente et un terme diagnostique utilisé pour décrire les impacts sur le cerveau et le corps des personnes exposées à l’alcool pendant la grossesse », déclare dans un communiqué Michelle Stewart, professeure associée en études juridiques à l’Université de Regina et responsable de la recherche au Réseau canadien de recherche sur le trouble du TSAF.

Je vois le Cadre d’action comme un point de départ pour un débat national sur le TSAF, ainsi que sur le racisme, le colonialisme, les inégalités et les traumatismes. Michelle Stewart, responsable de la recherche, Réseau canadien de recherche sur le trouble du TSAF

Selon la chercheuse, l’importance d’en parler et d’amener des changements concrets permettra de prévenir l’intensification des inégalités.

« Nous espérons que ces éléments contribueront à apporter les changements nécessaires en matière d’éducation, d’accès, de formation, de justice, d’évaluation et de soutien communautaire », espère-t-elle.