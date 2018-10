Les trois principaux sujets à l’ordre du jour devaient être le transport, la criminalité et le développement immobilier.

Les promesses de Doug McCallum, le candidat du parti Safe Surrey Coalition, ont monopolisé la soirée.

M. McCallum suggère, entre autres, d’abolir la GRC et de créer une force de police municipale propre à Vancouver, d’arrêter le développement du projet de train léger sur rail et de construire un Skytrain, et de mettre un frein au développement.

Tom Gill, du parti Surrey First, espère remplacer Linda Hepner. Photo : Radio-Canada

Tom Gill est un conseiller municipal sortant et le candidat du parti Surrey First, qui détient tous les sièges à Surrey.

Il a demandé davantage de précisions sur les promesses de M. McCallum.

« Les électeurs méritent de savoir combien d’agents il y aura, et quel sera leur budget, et qui va payer », a-t-il affirmé.

Doug McCallum, qui a été maire entre 1996 et 2005, a répété que, même s’il n’était pas précis, au moins il avait des idées.

« Vous siégez tous les deux au conseil municipal depuis huit ans, et qu’est-ce que vous avez fait pour régler les problèmes? », a lancé M. McCallum après une question sur les salles de classe mobiles.

« Vous n’avez des idées que lorsque vient le temps des élections », a-t-il ajouté.

Doug McCallum a été maire de Surrey de 1996 à 2005. Photo : Radio-Canada

Transport en commun

Lorsque le sujet des transports en commun a été soulevé, Tom Gill et Bruce Hayne s’en sont encore une fois pris à la promesse de Doug McCallum d’interrompre le projet de train léger sur rail, dont le financement a déjà été confirmé par la province et le fédéral.

M. McCallum a mentionné qu’il avait été le président du conseil de Translink lorsqu’il était maire, et Tom Gill a voulu savoir ce qu’il avait fait pour favoriser le transport rapide lorsqu’il était en poste.

« Translink n’a pas voulu écouter les gens de Surrey. Ils ne nous ont pas consultés. Ils ont simplement décidé qu’il fallait construire un train léger sur rail. Il faut changer ça », s’est défendu Doug McCallum.

Tom Gill l’a ensuite accusé de mentir sur le coût d’un Skytrain.

« Doug, vous mentez. Vous savez qu’un rapport de Translink fait état de 2,9 milliards de dollars pour prolonger la ligne de Skytrain jusqu’à Langley. Et vous nous dites que ça coûterait 1,4 milliard », a demandé M. Gill.

Bruce Hayne a quitté Surrey First cet été pour former son propre parti, Integrity Now. Photo : Radio-Canada

Les duels entre Tom Gill et Doug McCallum ont souvent laissé peu de place à Bruce Hayne, qui a quitté la formation Surrey First cet été.

Ce dernier a assuré que, s’il était élu, il allait rendre le conseil municipal plus transparent.

« Il y a une façon de faire les choses qui est ouverte, transparente, et en collaboration avec la communauté », a affirmé Bruce Hayne.