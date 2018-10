Parmi ceux-ci se trouvait notamment une navette électrique complètement autonome qui peut transporter 12 passagers à une vitesse de 15 km/h déjà appelée à être utilisée dans le parc olympique, à Montréal, et ailleurs dans le monde.

On va pouvoir compléter l'offre de transport actuel, c'est-à-dire le métro, et proposer aux gens qui travaillent de rejoindre leur bureau. En Floride, au sein d'une communauté fermée, on a trois véhicules qui circulent, dont un qui est réservé au scolaire et qui amène les élèves à l'école. À Rouan, on a un projet qui sera lancé l'an prochain où on va pouvoir désservir différents arrêts au sein d'une zone industrielle en complément de l'offre de transport classique , explique Simon Loignan, employé chez Transdev.

C'est quand même très intéressant , a lancé d'emblée le président de la STS, Marc Denault, après avoir fait l'essai de la navette.

L'activité était organisée dans le cadre du colloque annuel de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), tenu à l'hôtel Delta de Sherbrooke mercredi et jeudi.

On a donné une place importante aux véhicules électriques pour voir les technologies et les amener à Sherbrooke , mentionne M. Denault.

Ce dernier s'attend à voir ce type de véhicule transporter ses premiers passagers sherbrookois d'ici quatre ans.