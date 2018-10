Le Secrétariat du Conseil du Trésor a indiqué avoir demandé aux différents ministères et organismes fédéraux de mettre à jour, au besoin, leur code de conduite en vue de la légalisation du cannabis la semaine prochaine.

Une cadre supérieure a expliqué pendant la séance d'information que les règles varieront selon le milieu de travail et selon les conséquences que la consommation de cannabis pourrait avoir sur la performance des employés.

Les cadres supérieurs présents à la réunion ont fait état de neuf points importants qui devront être considérés dans l’élaboration des nouveaux codes de conduite. Parmi ces points, la notion de facultés affaiblies devra être définie, et le mécanisme de dénonciation et les étapes à suivre en cas de dénonciation devront être détaillés. Les formations à suivre par les employés et les circonstances selon lesquelles un test de dépistage pourra être fait devront aussi être décrites.

En vertu du Code canadien du travail, la consommation de cannabis à l'intérieur des lieux de travail sera interdite, au même titre que le tabagisme et le vapotage. Cette directive vise un total de 1 218 000 employés et quelque 18 500 employeurs dans des secteurs comme les banques, le transport interprovincial et international, ainsi que le service public fédéral.

Dépistage

Le Code canadien du travail ne comprend aucune information spécifique au sujet du dépistage des drogues, donc aucune directive ou recommandation n'a été faite à ce sujet aux employeurs. Le Code du travail ne comprend d’ailleurs aucune information quant aux appareils pouvant être utilisés pour le dépistage.

Toutefois, selon les précédents établis, on indique que pour les employés dans une position de « sécurité », le dépistage peut être fait seulement dans certaines circonstances, notamment lorsque des preuves de consommation existent, lorsque survient un incident ou un accident qui semble fortement avoir été causé en raison de consommation, ou après qu’un employé eût suivi des traitements pour mettre fin à une dépendance.

La plupart des employeurs ne devraient donc pas faire de test de dépistage, à moins d'avoir des doutes qu’un employé a consommé du cannabis.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Des politiques déjà établies

À la Défense nationale, une politique restreint la consommation à 8 heures avant le début du quart de travail pour certains employés. D'autres employés font face à des mesures plus restrictives, notamment une abstinence de 24 heures ou de 28 jours, en fonction de la nature de l'emploi et de l'affectation de l'employé.

En ce qui a trait aux postes dits de « sécurité » de l'Agence des services frontaliers du Canada (des agents qui utilisent des armes ou des bâtons, des agents qui utilisent des équipements mécaniques ou qui utilisent du matériel de détection), on demande une abstinence de 24 heures avant le début du quart de travail ou de la période de disponibilité pour les personnes sur appel.

À la GRC, la période d'abstinence sera de 28 jours avant le début du quart de travail pour les employés qui ont des postes de « sécurité » (policiers, réservistes armés, pilotes, personnes travaillant avec produits dangereux). Pour les autres employés, ce sera la règle du « fit for duty » ou « frais et dispos » qui s'appliquera.

Avec les informations de Dereck Doherty et d'Estelle Côté-Sroka