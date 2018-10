Avec les informations de Piel Côté

La ligue de soccer mixte de Rouyn-Noranda est en pleine expansion. Pour la saison hivernale, deux nouvelles équipes ont vu le jour. La ligue avait toutefois besoin d'un plateau supplémentaire. Son coordonnateur, Jocelyn Lévesque, a dû se contenter du gymnase d'Évain, à 21 h 10, le dimanche soir, ce qui n'est pas l'idéal, selon lui.

Je ne vous cacherai pas que quand on joue du 4 contre 4 avec un gardien, où il y a des bancs et des affaires sur le bord, il arrive des accidents et c'est dangereux. On aimerait avoir une meilleure qualité de gymnase , admet-il, ajoutant que plusieurs personnes à Rouyn-Noranda voudraient pratiquer un sport de gymnase plus qu'une fois par semaine.

À l'extérieur jusqu'à la tombée de la neige

La concentration sport en soccer, qui est organisée par le Club Boréal, est dans le même bateau. Le directeur technique, Sanéo Thioub, a perdu l'accès à certaines périodes des gymnases des écoles secondaires de Rouyn-Noranda cette année.

Sanéo Thioub, directeur technique du Club de soccer Boréal Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Actuellement, on s'entraîne à l'extérieur, malgré la température, car on veut maximiser le synthétique , explique-t-il.

Dès les premières neiges, les jeunes athlètes se retrouveront cependant aux gymnases Youville et Denyse-Julien, qui ne sont pas adéquats pour le soccer, aux dires de M. Thioub. Cette situation apportera aussi un défi logistique, puisque le club est responsable du transport des jeunes de leur école jusqu'aux gymnases.

Le sport scolaire de plus en plus populaire

Cette situation s'explique par une croissance de la participation aux sports scolaires. On a une hausse de la popularité du sport. Le Cuivre et Or, depuis les trois dernières années, est en augmentation du nombre d'équipes , affirme le directeur adjoint de l'école D'Iberville, Jean-François Parent.

Jean-François Parent, directeur adjoint de l'école secondaire D'Iberville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Piel Côté

L'administration Dallaire a toutefois fait savoir que la construction d'un nouveau complexe sportif, incluant piscines et gymnases, était sa priorité numéro un.