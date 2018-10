Un texte de Jean-François Morissette

La fondatrice et directrice générale du festival Cinéfranco, Marcelle Lean, admet ne pas être surprise de la décision de la Fondation Trillium, mais s’explique mal ce qui s’est passé.

Je ne comprends toujours pas pourquoi en tant que festival de la francophonie, on est rejeté [...] Si nous n’avons pas cette subvention, nous allons continuer d’être sur la corde raide. Marcelle Lean, fondatrice et directrice générale de Cinéfranco

Il s'agit d'un deuxième rejet de demande de subvention à la Fondation Trillium pour le festival de cinéma francophone torontois. En 2015, l'organisme gouvernemental soutenait qu'il ne finançait pas les festivals.

Cette fois-ci, Mme Lean avait même choisi de faire appel à un spécialiste des demandes de subvention auprès du gouvernement afin de l’aider à remplir le formulaire.

La semaine prochaine, elle entend faire un bilan, afin de bien comprendre les raisons de ce nouveau refus.

Du point de vue de la francophonie, l’art cinématographique est un outil extraordinaire de communication et de développement identitaire, mais peut-être que les Ontariens anglophones ne trouvent pas ça très important , note Mme Lean.

Le festival Cinéfranco comporte trois volets : le festival principal s'adressant au grand public qui a lieu jusqu’au 13 octobre; la portion jeunesse prévue du 19 février au 6 mars 2019; et le volet spécial Québec, prévu pour le mois d'avril 2019.

Mme Lean note que, malgré ce rejet, le volet jeunesse ne sera pas touché.

Marcelle Lean craint qu’avec ce nouveau refus ce soit le volet principal de la programmation qui doive être amputé.

Je ne peux pas organiser le prochain festival ou une portion de festival, à moins d'être certaine que j'ai assez d’argent , explique-t-elle.

En l’absence de subvention de la part du gouvernement provincial, Cinéfranco devra se tourner davantage vers les dons privés et la vente des billets. Toutefois, Mme Lean craint qu’il n'existe une limite à la générosité des donateurs.