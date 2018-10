À titre d’exemple, les niveaux d'eau du lac Supérieur étaient inférieurs à la moyenne au cours de la première décennie et demie du 21e siècle. Mais depuis 2014, le niveau d’eau du plus grand lac d’eau douce au monde a augmenté et est resté élevé.

Le secrétaire canadien du Conseil international de contrôle du lac Supérieur, Rob Caldwell, affirme que les niveaux d'eau sont directement touchés par les quantités de pluie et les accumulations de neige.

Il y a de plus en plus de preuves que les changements climatiques sont ressentis de manière continentale, et on s’attend à ce qu’il s’agisse d’un facteur dans la variation des niveaux d'eau des Grands Lacs. Rob Caldwell, secrétaire de la section canadienne du Conseil international de contrôle du lac Supérieur

Rob Caldwell affirme que les modèles actuels prévoient que le niveau d'eau du lac Supérieur restera élevé tout au long de l'année.