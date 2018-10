Un texte de Joane Bérubé



Les syndiqués réclament maintenant une enquête publique indépendante sur l’implantation du système.

Le vice-président régional pour la région du Québec de l’Alliance de la fonction publique, Yvon Barrière, croit qu’une commission d’enquête indépendante aiderait à comprendre ce qui s’est produit et, surtout, à éviter que cela ne se reproduise.

De plus, souligne Yvon Barrière, le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé qu’il y aurait possiblement une indemnisation et une compensation pour tous les fonctionnaires touchés par le fiasco Phénix. Par contre, il n’y a pas de comité, il n’y a pas de date, il n’y a pas de rencontre vraiment qu’il veut fixer. Donc, on veut pousser la machine pour qu’il puisse y avoir des actions sur leurs bonnes intentions.

Lancé en 2016, le système de paie, qui devait permettre des économies de 70 millions par année, coûtera 2,2 millions de dollars en dépenses imprévues d’ici 2023, selon un rapport déposé au Sénat au cours de l’été.

En juin dernier, le rapport du contrôleur général du Canada estimait que le système avait déjà coûté plus de 1 milliard de dollars aux contribuables et évaluait la mise en place se solutions à 500 millions de dollars par année.

Selon le vice-président régional pour la région du Québec de l’Alliance de la fonction publique, les problèmes, loin de se régler, s’accumulent. On découvre chaque nouvelle semaine de paie, des problèmes qui n’existaient pas le mois passé. Chaque fois qu’ils font des ajustements, on dirait que cela crée de nouveaux problèmes , observe M. Barrière.

En avant plan, Yvon Barrière vice-président section Québec de l'Alliance de la fonction publique Photo : Radio-Canada

Une caisse de dépannage

Le président de la section locale du syndicat, Marc Robidoux, confirme que les problèmes se perpétuent et même se multiplient. Le système de paie, dit-il, ne travaille pas dans le passé. Il travaille aujourd’hui et demain. Les 500 000 transactions en arrérages doivent être entrées manuellement. Ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel.

Personne n’est à l’abri ni les gestionnaires ni le directeur du bureau de Matane qui a indiqué à ses employés qu’il avait aussi des problèmes de paie. Phénix ne fait pas de différence entre un directeur général et un employé à la base , relève Marc Robidoux.

Le syndicat évalue que les ratés de Phénix ont touché jusqu’à maintenant 200 000 fonctionnaires. Selon l’Alliance de la fonction publique, il faudra de quatre à sept ans pour parvenir à régler tous les problèmes générés par Phénix.

Tant l’employeur que le syndicat ont mis en place un système de dépannage, indique Marc Robidoux. Pour quelqu’un qui s’aperçoit le mercredi matin qu’il n’y a pas d’argent dans son compte de banque, le syndicat est là aussi pour dépanner.

Le système de paie Phénix connaît des ratés. Photo : Radio-Canada/Britainy Robinson

Le syndicat prône la réembauche d’agents de rémunération dans chaque ministère et agence. Tout le système de paie Phénix et l’application des clauses salariales de plus d’une centaine de conventions collectives afférentes sont centralisés à Miramichi.

L’Alliance a entamé cet automne une tournée du Québec qui s’inscrit aussi dans le cadre du renouvellement de la convention collective. La manifestation à Matane était la huitième de la tournée.

Les représentants syndicaux seront à Sherbrooke et à Jonquière un peu plus tard cette semaine.