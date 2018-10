Un article de Julie Landry

Elizabeth Taylor, Stéphanie Descôteaux et Bruno Baronnet se lancent tous les trois en politique municipale pour la première fois. Ils veulent du changement pour la ville de Vancouver et ont été séduits par le plan, l’équipe et le chef du parti Vancouver 1st.

Bruno Baronnet croit en l'importance des programmes d'immersion française. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Bruno Baronnet, qui convoite un des postes de commissaire scolaire, admet ne pas avoir pu refuser quand il a été approché. « On m’a approché pour faire partie de Vancouver 1st parce que j’étais francophone. D’avoir des candidats francophones c’était très important pour le candidat à la mairie Fred Harding », raconte-t-il. Et une victoire de son parti voudrait dire une oreille pour les francophones.

D’avoir trois francophones, dans le même parti, si on est élus, ce serait une première historique pour Vancouver. Bruno Baronnet, candidat à la commission scolaire de Vancouver

Elizabeth Taylor voudrait développer la personnalité de Vancouver par le biais des arts. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Elizabeth Taylor, qui veut être conseillère de Vancouver, trouve que les francophones ne sont pas assez représentés à la Ville. « Les francophones sont impliqués, mais ce n’est pas encore assez visible. » Elle voudrait plus de français visible dans les services municipaux, mais aussi dans les commerces de Vancouver. La candidate, qui veut miser sur les arts dans la ville, croit que les francophones peuvent faire plus pour donner de la personnalité à sa métropole.

On pourrait vraiment moderniser la façon qu’on encourage les arts, puis je pourrais commencer avec la francophonie parce que ça fait longtemps [que les francophones] sont ici et ils ont beaucoup à offrir. Elizabeth Taylor, candidate pour devenir conseillère de Vancouver

Stéphanie Descôteaux constate l'inquiétude des parents qui veulent voir la préservation des programmes d'immersion française. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Stéphanie Descôteaux commence toujours ses présentations avec quelques mots en français. Elle veut devenir commissaire scolaire pour, entre autres, travailler pour garder et augmenter le nombre de programmes d’immersion française. Elle croit aussi qu’elle pourrait se servir de sa langue pour créer des liens entre le Vancouver School Board et le Conseil scolaire francophone. « Juste le fait de pouvoir accéder au Conseil scolaire francophone, qu’ils aient une écoute francophone, que je puisse communiquer en français avec eux, je crois que c’est un bon atout. »

Priorité pour ces trois candidats : Elizabeth Taylor : rendre la ville de Vancouver plus excitante

Stéphanie Descôteaux : offrir une éducation financière aux enfants dans les écoles

Bruno Baronnet : offrir des programmes parascolaires, comme la programmation et l’utilisation d’imprimante 3D