Leur imprimerie fermera ses portes à partir du 17 décembre. Une quinzaine de travailleurs perdent ainsi leur emploi.

Le Quotidien et le Progrès seront imprimés par TC Transcontinental à l’extérieur de la région alors qu’une entente de principe de trois ans a été conclue.

Cette décision a été prise en raison d’importantes pertes de contrats.

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour notre imprimerie. Les contrats externes qui ont pris fin récemment représentaient 92 % des revenues et procuraient une rentabilité à l’imprimerie. Nous sommes avant tout des producteurs d’information et nous continuerons d’investir toute notre énergie et nos ressources à offrir aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean l’information de qualité qu’ils méritent, et ce, sur l’ensemble de nos plateformes , explique dans un communiqué le président éditeur du Quotidien et du Progrès, Michel Simard.

La disponibilité et la distribution des deux journaux ne seront pas affectées par cette décision.