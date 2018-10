La Direction de la protection de la Jeunesse du CIUSSS de l’Estrie-CHUS présentait mercredi son 15e bilan annuel. En tout 2283 enfants ont été pris en charge par l'organisme en Estrie au cours de l'année, ce qui signifie qu’un peu plus de la moitié des signalements ne nécessitaient pas d’interventions.

Parmi les cas traités par la DPJ, 274 subissaient de mauvais traitements psychologiques. Il s’agit d’une hausse de 3,1 % par rapport à l’an dernier. Ces dossiers touchent particulièrement des conflits dus à la séparation des parents.

Ces conflits peuvent avoir des conséquences sur le développement des enfants. Certains souffrent notamment de dépression.

Sur une note plus positive, le nombre de cas d’abus sexuels et d’abus physiques a diminué.

Selon Alain Trudel, les listes d’attente pour avoir accès aux services sont aussi préoccupantes. Actuellement, 268 dossiers sont en attente. Pour les cas de mauvais traitements psychologiques, il faut compter une soixantaine de jours de délai avant d’avoir accès aux services. Mais M. Trudel se veut rassurant : les cas urgents sont traités dans les bons délais.

La DPJ a tenté de diminuer le temps d’attente, notamment en embauchant de nouveaux employés surnuméraires, mais force est de constater qu’elle n’échappe pas aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre.