Un texte de Thomas Deshaies

Des activités culturelles, sportives et des débats d'idées sont prévus dans la programmation, qui s'adresse à toute la population de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

L'événement a plusieurs objectifs, notamment de valoriser la place des aînés dans la société et favoriser les rencontres entre les citoyens.

Plusieurs activités serviront également à démystifier l'offre de services aux aînés par plusieurs organismes du territoire. Leur démontrer qu'il y a des services dans la Vallée-de-l'Or et qu'il y a des gens qui sont préoccupés par leur santé, leurs difficultés de transport et financières , explique l'un des organisateurs, Ghyslain Bergeron.

On veut les aider à mieux vieillir, à vieillir heureux. Ghyslain Bergeron

Le vieillissement de la population nécessite des actions concrètes de la part des élus pour mieux faire face aux multiples défis que cela engendre, estime Ghyslain Bergeron. Je pense par exemple au transport, à la sécurité des aînés et à la santé qui est une préoccupation de la table locale constamment , précise-t-il.

Ghyslain Bergeron, membre du comité organisateur Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

M. Bergeron estime qu'une meilleure intégration des aînés sur le marché du travail pourrait être une solution à la rareté de main-d'œuvre. On n'a plus de jeunes pour remplacer ces aînés qui ont bâti l'Abitibi-Témiscamingue et Val-d'Or , croit-il.

Selon les données de Statistique Canada, 17,5 % de la population de l'Abitibi-Témiscamingue était constitué d'aînés en 2016.