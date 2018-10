Un texte d'Antoine Trépanier

Plusieurs sources ont confirmé à Radio-Canada que le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) se sont entendus pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans cette ancienne polyvalente du secteur de Hull. L'entente suggère que les élèves termineront leur année scolaire dans ces locaux.

Le gouvernement fédéral devra déménager 600 fonctionnaires du Centre Asticou dans différents édifices de la région de la capitale nationale. Selon nos informations, un groupe de fonctionnaires sera déménagé à Ottawa et un autre à Gatineau. On ignore encore à quel endroit exactement ils seront déplacés, mais le déménagement, dont le coût n'a pas été précisé, est imminent.

C'est ça qui nous a pris le plus de temps, c'est que les fonctionnaires seront déplacés dans d'autres édifices à travers la région. Dépendamment de leur section, on va les transférer dans un groupe de la Défense nationale, un groupe de la formation des langues, ils vont être transférés dans d'autres édifices qui appartiennent au gouvernement fédéral , a déclaré le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus.