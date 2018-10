Alors que le nombre de signalements traités dans la région est demeuré assez stable à 3126 (hausse de 0,5 %), les signalements retenus ont augmenté de 9 % pour s'établir à 991.

La négligence ou son risque, les abus physiques et les mauvais traitements psychologiques demeurent les principales raisons qui mobilisent les intervenants auprès des enfants de la région.

En dévoilant ce bilan mercredi, la directrice générale de la DPJ, Marlene Gallagher admet que la situation des enfants ne s'améliore pas. On a des hausses de signalements à chaque année, on a une hausse d'enfants suivis presque à chaque année.

Marlene Gallagher est directrice générale de la Protection de la jeunesse (DPJ) de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Tous les déterminants de santé sociale sur la Côte-Nord sont malheureusement encore dans les top 3 de défavorisation. Marlene Gallagher, directrice de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Côte-Nord

Selon elle, il faut miser davantage sur la prévention pour espérer que de moins en moins d'enfants doivent être pris en charge par la DPJ.

Chacun d'entre nous, on connaît des gens qui sont en difficulté. On connaît des parents qui ont des difficultés. On connaît un homme avec une femme qui a des problèmes.

Un enfant victime de mauvais traitements Photo : iStock

Marlene Gallagher souhaitent que les gens prennent conscience de tous les facteurs de risques qui entourent une famille « pour qu'on puisse ensemble, collectivement, faire une différence ».

La présentation du bilan a été faite en présence de quelques-uns des 200 travailleurs de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord.

Une façon particulière de leur faire l’honneur, admet la directrice de la DPJ, alors que le recrutement est difficile et les métiers, peu valorisés.