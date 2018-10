« Très important, voici quelques marques de produits que vous ne devriez pas acheter pour aider la survie des fermes familiales. » Cette publication Facebook date de 2016, mais elle a recommencé à circuler au cours des dernières semaines. Les négociations entre le Canada et les États-Unis sur la gestion de l'offre y sont sûrement pour quelque chose. À ce jour, elle a été partagée plus de 60 000 fois.

L'image montre une gamme de produits de différentes marques appartenant toutes à l'entreprise Parmalat. « Boycottez les produits de Parmalat pour soutenir et conserver les fermes laitières familiales canadiennes », suggère-t-on. On invite alors les internautes à seulement consommer des produits laitiers qui arborent le logo « lait 100 % canadien ».

Sachez tout d'abord que le logo des Producteurs laitiers du Canada a changé depuis que la publication a été mise en ligne, il y a deux ans. Il se peut donc que vous n'arriviez pas à trouver la petite vache avec une feuille d'érable bleue.

De plus, de nombreux internautes ont mal interprété le message et croient que tous les produits sans ce logo ne contiennent pas de lait canadien. C'est faux, affirme Lucie Boileau, directrice des communications des Producteurs laitiers du Canada. Si l'étiquette certifie qu'un produit contient 100 % de lait canadien, certaines entreprises n'incluent pas le logo sur leur emballage.

« Certains transformateurs ou entreprises ne mettent pas notre logo, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le lait n’est pas 100 % canadien. » Si vous achetez du lait sur l'étalage dans une épicerie au pays, il s'agit bel et bien de lait canadien, assure-t-elle. « Tout le lait blanc, liquide, ce que tu bois, c’est 100% canadien. En ce moment, ce n’est que du lait canadien sur nos étagères. » (NDLR : le Journal de Montréal fasait état, mercredi, de la présence de lait américain sur les tablettes des magasins Walmart au Canada.)

À preuve que l'étiquette n'est pas toujours apposée sur les emballages, les contenants de lait d’Agropur, une coopérative de producteurs laitiers canadiens, n’arborent pas tous ce logo, alors que le lait est 100% canadien. Par exemple, voici deux emballages de lait Québon, une marque d'Agropur. L'emballage en carton contient le logo, alors que l'emballage en plastique ne l'affiche pas.

Par contre, pour ce qui est d'autres produits, tels le fromage, le yogourt ou d'autres boissons transformées à base de lait, comme le lait au chocolat, c'est plus compliqué, admet Mme Boileau.

Parmalat s'explique

Du côté de Parmalat, on dit être au courant de cette publication, et on reconnaît avoir reçu de nombreux messages d'internautes inquiets.

La porte-parole de l'entreprise, Anita Jarjour, est formelle : « Les produits laitiers Lactantia et Béatrice (qui appartiennent à Parmalat) sont faits de lait canadien. Les yogourts Astro et nos fromages dans le marché aujourd’hui sont faits de lait canadien. Sur la vaste majorité de nos produits, il est clairement indiqué que nous utilisons du lait canadien », précise-t-elle.

« Il arrive parfois que des ingrédients qui viennent d’ailleurs sont intégrés dans la production de certains produits, mais de façon très limitée », précise Mme Jarjour. Par exemple, certains yogourts contiennent des confitures de fruits qui ne sont pas produites au Canada.

Alors pourquoi ne pas afficher le logo « lait 100 % canadien » des Producteurs laitiers du Canada?

« C’est une licence qu’on doit acheter, et nous avons décidé de ne pas le faire. C’est principalement pour des raisons de marketing, des raisons graphiques », affirme-t-elle.

Finalement, l'image virale affirme que le logo « mes plaisirs laitiers », qui contient un visage de vache de couleur noire, indique que le lait provient des États-Unis. En fait, il s'agit d'un logo créé par Parmalat qui n'a rien à voir avec nos voisins du sud. « C’est simplement pour indiquer que c’est un produit laitier. Ça fait référence aux nutriments que l’on retrouve dans les produits laitiers », souligne Mme Jarjour.

J'ai tenté de joindre l'auteure de la publication Facebook en question, mais n'ai pas obtenu de réponse.

