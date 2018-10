Il s’agit du tout premier site d’énergie hybride solaire et éolienne de la province, et le premier projet de stockage de batteries solaires éoliennes au Canada, développé en partenariat avec SaskPower, le Conseil de la recherche en Saskatchewan et le gouvernement du Canada.

Le chef de la Première Nation, Cadmus Delorme, déclare qu’il s’agit d’un « grand jour pour la Saskatchewan ». Il s’inquiète toutefois des conséquences des changements climatiques sur l’environnement.

« Si l’on ne prend pas les changements climatiques au sérieux, ce seront nos enfants qui en paieront le prix », prévient-il.