Parmi les nouvelles accusations, on retrouve six chefs d’accusation d’agressions sexuelles et un chef pour avoir exploité sexuellement une personne de moins de 18 ans.

En juin, trois chefs d’accusation avaient également été déposés contre lui en lien avec des gestes posés sur trois victimes présumées.

On se retrouve maintenant avec deux dossiers et neuf victimes présumées. Normand Morneau-Deschênes, procureur aux poursuites criminelles et pénales

Patrick Chénard a été remis en liberté, mais s'est engagé à verser une caution de 1000 $. Il lui est interdit d'entrer en contact et de communiquer avec les neuf victimes présumées.

De plus, l’homme de 26 ans n'a plus le droit d'offrir de services de massothérapie et de kinésiologie.

Il devra comparaître à nouveau le 19 novembre.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse