Windsor : cinq candidats et autant de promesses

À Windsor où l’un des enjeux les plus importants est la sécurité, les électeurs ont le choix entre cinq candidats. La palette de propositions de chacun d’entre eux est plutôt large allant des investissements dans l’infrastructure routière à la création d’un deuxième casino.

Matt Marchand



Matt Marchand (51 ans), président de la Chambre de commerce de Windsor-Essex Photo : CBC/Kaitie Fraser

Parmi les favoris dans la course, Matt Marchand articule son programme électoral sur la réduction de l’itinérance, de la criminalité et de la toxicomanie au centre-ville d’ici 2022. Il veut par ailleurs instaurer une culture municipale de transparence et de responsabilité. Lui aussi veut améliorer les infrastructures et nommer un vérificateur général dans les 100 premiers jours de son entrée en fonction. Je pense que l’on vit actuellement un moment à Windsor où les gens veulent sortir du statu quo , affirme-t-il. Matt Marchand a été travaillé dans le cabinet du maire Mike Hurst entre 1991 et 2003.

Ernie Lamont, dit The Bacon Man

Ernie Lamont (71 ans), vendeur Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Cela fait quatre élections que Ernie Lamont brigue la mairie de Windsor sans succès. Ce sera pour lui la dernière tentative. Si les gens me font confiance, je veux rendre à la ville sa grandeur , affirme-t-il. S’il est élu, il propose l’ouverture d’un parc d’attractions, un aquarium, un autre casino et une piste de course, le tout financé par des fonds privés. Pour M. Lamont, les problèmes d’itinérance sont un enjeu important, il propose d’ailleurs de transformer l’aréna de Windsor en refuge.

Franz Dyck

Frank Dyck (49 ans), agriculteur Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Franz Dyck en est à sa première campagne électorale. C’est le projet de mégahôpital qui l’a poussé à se lancer en politique. Il explique qu’il n’aimait pas l’idée de voir une telle structure édifiée près de l’aéroport. Il préfère l’option d’agrandir l’hôpital actuel. Cette cause n’est toutefois pas sa priorité. Son objectif premier est de faire de Windsor, la ville la plus propre au pays et d’améliorer la qualité de l’eau. À l’heure actuelle, c’est de l’eau de baignade, ce n’est pas de l’eau potable , explique-t-il.

Tom Hensel

Tom Hensel (52 ans), homme d'affaires Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

En plus de vouloir s’attaquer à la pauvreté et améliorer les infrastructures, Tom Hensel veut, s’il est élu, nommer un vérificateur général indépendant. Il souhaite mener un audit complet et approfondi des dépenses de la Ville en vue de détecter le gaspillage, la mauvaise gestion et la corruption. Il souhaite aussi mettre fin à la pratique du financement discrétionnaire par quartier et demanderait l’opinion du public sur les moyens de fournir des services municipaux plus efficaces.

Drew Dilkens

Drew Dilkens (46 ans), avocat Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Maire sortant, Drew Dilkens brigue un deuxième mandat à la tête de la municipalité. Il dit notamment vouloir maintenir le cap et ne pas augmenter les taxes municipales tout en s’attaquant à la dette de 77,9 millions de dollars de la Ville. Au niveau de la sécurité, M. Dilkens promet l’installation de 100 caméras numériques dans les quartiers où la criminalité est en hausse. Il prévoit par ailleurs une série de mesure pour lutter contre le crime, notamment la mise en oeuvre de la prochaine génération du service 911, qui permettrait aux résidents de signaler un crime par vidéo/images et transfert de fichiers, l’augmentation du nombre de policiers, et d’implanter un système de surveillance de quartier numérique. Un des grands atouts de Drew Dilkens : la baisse du chômage qui est passé de 9,7 % en 2014 à 6 % en 2018.

Une course à trois à Leamington

L’une des clés de la campagne municipale de Leamington se joue dans le centre-ville et son amélioration. Trois candidats défendent leur perception de ce projet.

Hilda MacDonald

Hilda MacDonald (65 ans), ancienne commerçante Photo : Facebook/Hilda MacDonald

Membre du conseil municipal depuis 12 ans, Hilda MacDonald a d’abord fait deux mandats à titre de conseillère municipale avant d’être nommée maire adjointe en 2014. Si elle est élue, elle souhaite rendre sa ville plus attrayante non seulement pour de futurs résidents, mais aussi pour de potentiels investisseurs. Pour ce faire, elle prévoit d’investir et de mieux utiliser les taxes municipales pour rendre attrayante la municipalité. Elle souhaite également améliorer la sécurité au centre-ville. Elle veut par ailleurs mieux anticiper la croissance à venir du secteur agricole et des industries connexes en augmentant, entre autres, les capacités de logements de la ville, en développant les infrastructures et en améliorant le transport pour y faire face.

Bruce Metcalf

Bruce Metcalf (55 ans), retraité de l’armée canadienne Photo : CBC

L’objectif premier de Bruce Metcalf est de changer l’image de Leamington comme étant la capitale canadienne de la tomate pour en faire la « Floride canadienne ». Le candidat souhaite ainsi mieux mettre en valeur la diversité agricole locale. Il veut par ailleurs investir au centre-ville pour le rendre plus attrayant pour les résidents et les visiteurs, en s’appuyant notamment sur la richesse des différentes communautés ethniques locales. Il propose notamment de repeindre les édifices et d’installer des bannières colorées dans les rues. S’il est élu, il prévoit par ailleurs d’améliorer les infrastructures pour les résidents et pour les travailleurs saisonniers.

John David Paterson

John Paterson (64 ans), ancien conseiller en assurance et investissement Photo : CBC

Le maire sortant de Leamington cherche la confiance des électeurs pour un troisième mandat. Depuis2010, il indique que les nouveaux investissements ont quadruplé dans la municipalité passant de 40 millions de dollars il y a 10 ans à 111 millions en 2018. Parallèlement, il affirme que la qualité de vie des résidents s’est améliorée, que le tourisme a augmenté et que l’offre culturelle a été bonifiée. Au cours des quatre prochaines années, il promet de construire une nouvelle conduite d’égout de l’usine PCC à la frontière nord de la ville. Cette installation permettra de collecter les résidus de serre et de mieux protéger l’environnement. Il prévoit, par ailleurs, construire plus de logements abordables et souhaite continuer à créer des conditions économiques pour attirer davantage d'emplois rémunérateurs .

Tecumseh : le maire sortant réélu par acclamation

Gary McNamara (64 ans), ancien ingénieur électricien Photo : Gary McNamara/Facebook

Gary McNamara est maire de Tecumseh depuis 2003. Avant son premier mandat à titre de maire, il a été élu à plusieurs reprises comme conseiller municipal et maire adjoint. Il oeuvre en politique municipal depuis 1991. Sa priorité pour son prochain mandat est l’agrandissement du centre sportif municipal. Par ailleurs, trois personnes se présentent pour occuper les fonctions de maire adjoint : Leo Demarce, Joe Bachetti et Rita Ossington.