Agriculteur, entrepreneur, père et grand-père, Adrien Grenier est aussi un homme engagé dans sa communauté et dans la gestion scolaire en particulier. Il aimerait entre autres que d’ici quatre ans, un programme de prématernelle soit établi dans l’ensemble des écoles de la DSFM.

En vue des élections scolaires à la Division scolaire franco-manitobaine(DSFM), les six candidats dans la région urbaine et les quatre candidats dans la région Est répondent ces jours-ci au questionnaire d’Ici Manitoba.

Qu’est-ce qui vous pousse à présenter votre candidature?

Je suis commissaire à la DSFM depuis 1998. J'ai vu de grands changements durant ces années et je sais que la commission scolaire doit continuer à travailler afin d'assurer la réussite de nos élèves, surtout dans les domaines du recrutement, de la prématernelle et des métiers.

Quels sont les trois grands enjeux majeurs en ce moment à la DSFM et comment voulez-vous vous y attaquer?

Le premier enjeu

L’infrastructure pour l’enseignement des métiers.

Le deuxième enjeu

L’agrandissement de nos écoles, par exemple les écoles Noël-Ritchot, Saint-Joachim et Gabrielle-Roy.

Le troisième enjeu

De nouvelles écoles, comme à Sage Creek et Transcona, tout en assurant la réussite de nos élèves. La commission scolaire doit continuer à travailler inlassablement avec les gouvernements et s'assurer que les fonds nécessaires sont disponibles.

Qu’est-ce que vous apporterez comme commissaire?

J’apporte mon expérience en tant que commissaire, surtout vis-à-vis le fonctionnement d'une division scolaire en minorité. J’apporte aussi mon expérience dans la gestion des affaires, tant mon expérience de travail que comme propriétaire d'entreprise et dans la gestion d'employés.

Que voudriez-vous avoir accompli dans 4 ans?

D’abord, une prématernelle bien établie à travers la division. C’est notre meilleur instrument de recrutement. Ensuite, la réussite de nos élèves, entre autres en améliorant les rendements. Enfin, l’établissement solide du programme de métiers afin de donner plus d'opportunités à tous les élèves.

Bloc-notes électoral Le vote par anticipation aura lieu : région est : jeudi 18 octobre, de 8 h à 20 h, au bureau divisionnaire de Lorette

région urbaine : vendredi 19 octobre, de 8 h à 20 h, école Précieux-Sang

Sur un plan plus personnel…

Je suis marié et père de sept enfants. Je suis parent et grand-parent d'élèves qui vont aux écoles Saint-Joachim et Précieux-Sang. Je travaille dans le domaine agricole depuis au-delà de 40 ans; j'ai été propriétaire d'entreprises laitière et porcine et je continue de travailler dans le maintien et l’entretien. J'ai été impliqué au comité scolaire avant d’être élu commissaire. Je suis impliqué dans ma communauté en tant que pompier bénévole et je continue de siéger à différents comités communautaires et agricoles.