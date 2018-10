Un texte d'Alix Villeneuve

Les discussions ont échoué avec le Parti libéral à la suite d’un désaccord avec la stratégie de Brian Gallant d'inciter un député progressiste-conservateur à passer chez les libéraux, a indiqué le chef du parti lors d’un point de presse mercredi.

Il y a un défi du côté des libéraux à cause du nombre de sièges , précise David Coon. Avec 3 députés verts et 21 libéraux, il n’est pas possible d'atteindre les 25 sièges nécessaires pour former un gouvernement majoritaire.

Pour former un gouvernement, les libéraux doivent mathématiquement aller chercher un député supplémentaire chez leurs adversaires.

Pourtant, les électeurs viennent de choisir des députés, viennent de choisir des gens et de leur donner un mandat , ajoute Kevin Arseneau, le député élu pour la circonscription de Kent-Nord.

Ça ne fait que de mettre de l’huile sur le feu du cynisme. Ce n’est définitivement pas quelque chose que l’on veut encourager. Kevin Arseneau, député élu du Parti vert pour la circonscription de Kent-Nord

Le progressiste-conservateur Robert Gauvin, seul Acadien au sein du caucus de son parti, affirme que les libéraux lui ont offert un ministère. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Pour leurs parts, les négociations des progressistes-conservateurs avec les verts ont échoué à la suite de l’appui de l’Alliance des gens au parti de Blaine Higgs, souligne le chef du Parti vert.

Il n’y a aucun entrain à cause de l’appui de l’Alliance. David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick

Je ne crois pas que l’intérêt est le même pour eux d’arriver à signer quelque chose , ajoute son collègue Kevin Arseneau.

Kris Austin , chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, a été élu député de Fredericton-Grand Lac. Deux autres candidats de son parti ont aussi été élus. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

S'ils décident d’obtenir l’appui d’un parti ouvertement antibilinguiste, j’ai honnêtement confiance envers tous les autres gens qui sont dans cette chambre-là de se le lever debout lorsque ce sera nécessaire , ajoute M. Arseneau.

Déclaration commune

Malgré tout, les trois députés tendent la main aux autres membres de l’Assemblée législative pour travailler de concert. Ils ont rédigé une déclaration de collaboration et invitent les élus à s’y rallier en geste d’ouverture.

Notre caucus estime qu’il existe un terrain d’entente pour la coopération , a indiqué David Coon à l’ouverture du point de presse en lisant une déclaration.

La déclaration repose sur le respect des droits linguistiques, des droits des autochtones, des droits environnementaux et du bon fonctionnement de l’Assemblée législative .

Ce document doit servir de base de collaboration , ajoute Megan Mitton, députée élue de Memramcook-Tantramar.

Plus tard mercredi, les libéraux ont indiqué qu'ils allaient signer la déclaration du Parti vert.

Les travaux de l’Assemblée législative reprendront le 23 octobre.