ANALYSE - Octobre, c'est le mois le plus formidable de l'année si vous êtes un amateur de baseball et particulièrement des Red Sox ces jours-ci, si vous me permettez. Mais, c'est un mois qui rappelle quelques mauvais souvenirs dans l'histoire de la bourse. Et, sans prévoir le pire et jouer aux oiseaux de malheur, il n'est pas impossible que cette année encore, octobre annonce un repli boursier et économique. Il faut bien le réaliser.