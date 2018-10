Voici en français le message qui circule sur Facebook :

Salut .... J'ai en fait reçu une autre demande d'ami de votre part que j'ai ignorée afin que vous souhaitiez vérifier votre compte. Tenez votre doigt sur le message jusqu'à ce que le bouton Transmettre apparaisse ... puis appuyez sur Transférer et toutes les personnes que vous souhaitez renvoyer aussi ... Je devais les faire individuellement. VEUILLEZ NE PAS ACCEPTER UNE NOUVELLE amitié DE MOI À CE MOMENT.

Selon un porte-parole de Facebook, ces messages circulent sous forme de chaîne de notifications, à la manière des anciennes chaînes de courriels.

Attention aux comptes clonés

Le porte-parole explique que de nombreux internautes ont vu passer ces dernières semaines des publications ou des messages à propos de comptes Facebook ayant été clonés.

Pour cloner un compte, un escroc copie l’intégralité du profil Facebook, y compris le nom et les photos, et crée un second compte identique au premier dans le but d’avoir accès à tous les amis Facebook dudit compte.

Pour cela, il envoie des demandes d’ami à partir du faux profil, en se faisant passer pour le vrai. Une fois les demandes acceptées, les escrocs essaient d’obtenir des informations personnelles.

Bien que des milliers de personnes aient été ciblées par ces messages, cela ne veut pas dire pour autant que des milliers de comptes ont été piratés.

Des précautions à prendre

Si vous pensez que votre compte a été copié parce que vous avez reçu un message louche pour vous mettre en garde, demandez à vos amis Facebook s’ils ont reçu une demande d’ami de la part d’un compte qui vous ressemble.

Si la réponse est non, le message louche reçu était simplement un canular. Rien de grave, mais si vous l’avez partagé, sachez que vous êtes en train de répandre une fausse information.

« Les comptes et pages qui usurpent l’identité d’une autre personne ne sont pas autorisés sur Facebook. Si vous repérez un compte qui se fait passer pour vous, quelqu’un que vous connaissez ou une personnalité publique (par exemple, une célébrité ou une personnalité politique), nous vous encourageons à nous le signaler », indique Facebook sur son site.

Le réseau social rappelle que les utilisateurs doivent toujours se montrer vigilants envers des statuts Facebook qui demandent de copier et coller l’intégralité d’un message et de le partager à ses amis.

Ce n’est pas la première fois que de faux messages circulent sur Facebook – et certainement pas la dernière non plus.

Les escrocs exploitent la crainte des utilisateurs envers la toute puissance du réseau social. Et ce dernier épisode de canular viral se produit alors que Facebook révélait il y a deux semaines une faille de sécurité qui a compromis 50 millions de compte dans le monde.