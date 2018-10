La déclaration de la Première Nation de Grassy Narrows (Asubpeeschoseewagong Anishinabek Aaki) énonce un certain nombre de principes. Elle interdit toute exploitation industrielle sur le territoire de Grassy Narrows et affirme que la communauté prendra ses propres décisions quant à l'utilisation des terres.

La déclaration invite les gouvernements de l’Ontario et du Canada à respecter les décisions de Grassy Narrows et à aider les dirigeants et les citoyens à rétablir leur santé, leur mode de vie et leurs moyens de subsistance, qui ont tous été durement touchés par la contamination au mercure et les coupes forestières industrielles.

Depuis 2017, la forêt Whiskey Jack qui se trouve sur les terres ancestrales de la communauté n’est plus exploitée. La ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario de l’époque, Kathryn McGarry, avait alors accordé un moratoire de cinq ans sur l’activité forestière.

Toutefois, selon le communiqué de presse de la Première Nation de Grassy Narrows, le gouvernement de l’Ontario aurait « l’intention de planifier une décennie d’exploitation industrielle de la forêt Whiskey Jack » dès 2022.

La présence de mercure à Grassy Narrows est connue depuis plusieurs décennies. Photo : Radio-Canada/Jody Porter/CBC News

Cette décision inquiète la communauté, qui lutte contre la contamination au mercure depuis les années 60, alors que neuf tonnes de cette neurotoxine furent déversées dans les rivières English et Wabigoon.

Selon une recherche scientifique publiée en septembre 2016, plus de neuf résidents sur 10 montrent des signes d’empoisonnement au mercure. Plusieurs études scientifiques démontrent que l’exploitation forestière, en particulier les coupes à blanc, augmente la contamination au mercure dans les cours d’eau environnants.