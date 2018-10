L'individu se trouvait près d'un véhicule stationné sur l'avenue Élie Beauregard, dans le secteur de Rivière-des-Prairies, lorsqu'il a été la cible de coups de feu vers 23 h 30.

Les tirs provenaient d'un véhicule qui s'est approché et a poursuivi sa route. L'homme visé n'a pas été atteint par les projectiles d'arme à feu.

Le véhicule suspect a été localisé quelques kilomètres plus loin par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), à l'angle du boulevard Maurice-Duplessis et de la voie de service de l'autoroute 25. Les quatre hommes qui se trouvaient à bord ont été interceptés. Deux suspects sont âgés de 18 ans et les deux autres de 20 ans, selon l'agent Raphaël Bergeron du SPVM.

Une arme à feu a été trouvée à bord de leur véhicule et saisie par les policiers.

Le véhicule des suspects a été retracé rapidement par la police. Photo : Radio-Canada/Alain Béland

Les quatre suspects demeureront détenus jusqu'à ce qu'ils soient rencontrés par des enquêteurs du SPVM.

L'homme ciblé sera aussi interrogé par les policiers.

Le mobile du crime n'était pas connu dans l'immédiat.

Une enquête est en cours et la section de l'identification judiciaire du SPVM a été appelée sur les lieux pour passer la scène de crime au peigne fin.