Un texte de Vincent Champagne

La question de la santé a occupé l’avant-scène du débat au cours des derniers mois. Si l’un des objectifs affichés du gouvernement est de « protéger la santé et la sécurité des jeunes », il reste que c’est un groupe d’âge qui pourrait être affecté par la nouvelle mesure. Selon des études, 31 % des 15-17 ans et 41 % des 18-24 ans fument déjà du cannabis.

Bien évidemment, la légalisation ne vise pas à rendre le cannabis accessible aux mineurs, mais la mesure pourrait « banaliser » le produit, croit Jean-Pierre Chiasson, médecin spécialisé en toxicomanie et fondateur de la Clinique Nouveau Départ. « J’entends ça tous les jours : "c’est pas grave, ça va être légal, on peut le fumer" », disait-il lors d'un débat, fin 2016.

Or, des recherches réalisées auprès de jeunes fumant régulièrement du cannabis démontrent certains liens entre leur consommation et une panoplie de problèmes, comme des symptômes de dépression ou d’anxiété.

Ce sont en effet plus particulièrement les problèmes de santé mentale qui ont largement été évoqués par les tenants d’une position plus ferme à l’égard du cannabis. La consommation quotidienne de marijuana présenterait un danger pour la santé mentale des adolescents dont les cerveaux sont encore en phase de croissance, estime le Centre canadien de lutte contre la toxicomanie.

Le chercheur Didier Jutras-Aswad, psychiatre à l'Université de Montréal, a revu 120 études scientifiques sur le cannabis et ses effets sur le cerveau des adolescents. Parmi ses conclusions : fumer avant l'âge de 15 ans pose de plus grands risques.

La plante peut faire partie des causes de déclenchement de psychose ou de schizophrénie, selon d’autres études.

Ces impacts de la marijuana sur la trajectoire de vie d’un individu doivent toutefois être corrélés avec la consommation d’alcool, souvent concomitante, et avec d’autres facteurs, comme le milieu familial ou le voisinage. La marijuana n’est pas le seul facteur en cause dans les problèmes rencontrés par les jeunes.

Selon Line Beauchesne, professeure de criminologie à l’Université d'Ottawa, la légalisation permet de développer une panoplie de solutions pour prévenir et traiter les problèmes liés à la consommation de cannabis, ce qui est plus difficile dans un contexte de prohibition.