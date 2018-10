En 2016, ce bateau traînait une barge vide quand il a fait naufrage . Plus de 100 000 litres de diesel et 2000 litres de pétrole se sont alors déversés dans le détroit de Seaforth, un territoire de la Première Nation Heiltsuk.

La chef Marilyn Slett explique que les impacts environnementaux ont été dévastateurs, notamment sur des parcs de palourde qui rapportent jusqu’à 200 000 $ par année à sa communauté et qui font partie de son héritage culturel. « Avec cette cause, nous cherchons à obtenir des compensations pour des pertes culturelles et financières associées à la pêche », a-t-elle déclaré mercredi lors d'une conférence de presse.

Avec cette affaire, la communauté cherche à obtenir des compensations pour des pertes culturelles et financières à la suite du déversement provoqué par le naufrage du Nathan E. Stewart. Photo : Radio-Canada

La Première Nation a rempli un avis de recours civil contre les gouvernements pour la manière dont ils ont géré le déversement, ainsi que contre Kirby Corporation, propriétaire du bateau-remorque.

Plus tôt cette année, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a publié son rapport sur cet incident. Il y conclut que la fatigue du second officier en poste et le fait qu’il était seul sur la passerelle ont mené au naufrage du bateau. Il estime aussi que l’intervention et les activités de récupération du navire échoué se sont déroulées dans les délais prescrits, mais qu’il y a eu de la confusion sur les rôles et les responsabilités de chacun.