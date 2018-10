Bien qu'il y ait une douzaine de candidats qui se dispute le poste à la mairie à l'élection de cet automne, peu d'entre eux mènent ce que l'on pourrait considérer comme une campagne à part entière.

Jim Watson, deux fois titulaire, est clairement bien organisé, avec des centaines de partisans qui se sont présentés à son rassemblement électoral.

Une donnée qui n'impressionne pas le candidat à la mairie Clive Doucet qui a affirmé avoir une organisation jeune et dynamique lors d’une entrevue Aux matins d’ici sur les ondes Radio-Canada.

Une des principales raisons pour laquelle M. Doucet a décidé de se joindre à la danse, c'est qu'il veut s'assurer que les questions soient débattues correctement pendant la campagne.

Le candidat à la mairie promet de réduire les tarifs de transport en commun, notamment en réduisant les tarifs pour les personnes à faible revenu et en élargissant le transport en commun gratuit pour les aînés.

En plus de prioriser un réseau ferroviaire régional efficace, il maintiendrait les autobus hybrides en service après le démarrage du train léger sur rail (TLR), une mesure qui, selon lui, améliorera l’offre de service du transport en commun.

La question de l'exploitation des trains de banlieue le long des voies ferrées appartenant à VIA Rail, comme les lignes menant à Smiths Falls et Limoges. La compagnie de chemin de fer sous réglementation fédérale est bien connue pour sa réticence à partager, et VIA Rail fait déjà circuler ses propres trains à Barrhaven aux heures de pointe. Il souhaiterait aussi étendre les services vers Chelsea.

Malgré ces obstacles importants, M. Doucet croit qu’il serait logique de relier Ottawa à des collectivités situées à l'extérieur de ses frontières pour réduire la congestion.

Pas d'allégeance

Même si l'aspirant maire promet d'accorder la priorité à la création de logements plus abordables à Ottawa s'il est élu le 22 octobre et qu’il promet de créer un nouveau fonds communautaire de 500 000 $ pour des jardins communautaires tout en mettant sur pied un partenariat avec la Ferme expérimentale afin de lancer un programme d'agriculture urbaine, Clive Doucet refuse de se faire accoler l’étiquette de candidat de la gauche.

Je suis un conservateur en terme fiscal, il faut dépenser le même montant que nous recevons, mais je suis sûrement plus un candidat vert plutôt que de droite ou de gauche , a t-il dit.

Une ville bilingue

De descendance acadienne, M. Doucet affirme qu’il veut augmenter la présence francophone à Ottawa.

Quand nous disons bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre ville, il faut le faire dans les deux langues. Clive Doucet, candidat à la marie d'Ottawa

Lorsque M. Doucet s'est présenté au poste de maire en 2010, il s'est classé troisième avec un peu moins de 15 % des voix.